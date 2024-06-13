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الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بر مصر| نشرة "البوابة نيوز".. أخبار المحافظات يوم الخميس 13 يونيو 2024

بر مصر| نشرة أخبار
بر مصر| نشرة أخبار المحافظات
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تقدم «البوابة نيوز» نشرة بأهم أخبار المحافظات، اليوم الخميس 13 يونيو 2024، حيث شهدت المحافظات أحداثًا ساخنة على مدار اليوم ومنها:

وقفة احتجاجية للعاملين بمعهد أورام طنطا لعدم صرف رواتبهم قبل عيد الأضحي

افتتاح أحدث معمل تحاليل ووحدة غسيل كُلوي للأطفال ومناظير بمسشفيات جامعة المنيا
قبل وقوع الكارثة.. "البوابة نيوز" تعبر النيل على معديات الموت في المنيا

الجمل بـ90 ألف جنيه.. أسعار الأضاحي بسوق البشارية في أسوان
محافظ أسوان: زراعة 78 ألف شجرة ظل ومثمرة

عيد الأضحى 2024.. تعرف على موعد صلاة العيد بمطروح

رأس سدر تنهي استعداداتها لاستقبال زوارها لقضاء عطلة عيد الأضحى

بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ

صور.. تجهيز الحدائق والمتنزهات بالوادي الجديد استعدادا لعيد الأضحى
جامعة دمنهور تحقق تقدمًا في تصنيف التايمز لمعاملات تأثير التنمية المستدامة 2024






 

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