محافظات بر مصر| نشرة "البوابة نيوز".. أخبار المحافظات يوم الخميس 13 يونيو 2024 البوابة الخميس 13/يونيو/2024 - 11:00 م بر مصر| نشرة أخبار المحافظات تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدم «البوابة نيوز» نشرة بأهم أخبار المحافظات، اليوم الخميس 13 يونيو 2024، حيث شهدت المحافظات أحداثًا ساخنة على مدار اليوم ومنها:وقفة احتجاجية للعاملين بمعهد أورام طنطا لعدم صرف رواتبهم قبل عيد الأضحيافتتاح أحدث معمل تحاليل ووحدة غسيل كُلوي للأطفال ومناظير بمسشفيات جامعة المنياقبل وقوع الكارثة.. "البوابة نيوز" تعبر النيل على معديات الموت في المنياالجمل بـ90 ألف جنيه.. أسعار الأضاحي بسوق البشارية في أسوانمحافظ أسوان: زراعة 78 ألف شجرة ظل ومثمرةعيد الأضحى 2024.. تعرف على موعد صلاة العيد بمطروحرأس سدر تنهي استعداداتها لاستقبال زوارها لقضاء عطلة عيد الأضحىبالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخصور.. تجهيز الحدائق والمتنزهات بالوادي الجديد استعدادا لعيد الأضحىجامعة دمنهور تحقق تقدمًا في تصنيف التايمز لمعاملات تأثير التنمية المستدامة 2024 أخبار المحافظات اليوم أخبار المحافظات أهم أخبار المحافظات إصابة 10 أشخاص الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ الطريق الدولي الساحلي زراعة 78 ألف شجرة