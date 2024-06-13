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الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الفنانة التشكيلية أميرة سعد: أشارك بالمعرض العام للمرة الأولى بـ 3 لوحات

الدكتور وليد قانوش
الدكتور وليد قانوش والفنانة اميرة سعد
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قالت الفنانة التشكيلية الدكتورة أميرة سعد،  إن مشاركتها في الدورة 44 للمعرض العام هي الأولى ، وتشارك في المعرض بـ 3 لوحات.

 

وأضافت سعد، في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن الـ 3 لوحات عبارة عن طباعة بارزة على ورق يدوي الصنع ولها علاقة بأعالمها السابقة التي تتحدث عن الرسائل والجوابات التي نريد أن نرسلها لشخص بعينه أو مكان ولم نستطع بأكواد ونقاط تحاول توصيل رسالة.   

كانت قد افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الاثنين الماضى، فعاليات الدورة 44 للمعرض العام، والتي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، أقيم الحفل على مسرح النافورة، بساحة دار الأوبرا المصرية.

                                                                            

تشهد هذه الدورة من المعرض مشاركة 300 فنان، وتمتد عروض الأعمال الفنية للمرة الأولى، لتشمل 6 قاعات عرض هي : "الباب، صلاح طاهر، قصر الفنون، مركز الهناجر للفنون، نهضة مصر، إيزيس"، و تستمر فعاليات المعرض حتى 31 يوليو 2024، ويتخللها العديد من الأنشطة والندوات والفعاليات التي أُعدت واختيرت للبرنامج الثقافي المصاحب.

 

وقالت وزيرة الثقافة: "يعد المعرض العام أهم الأحداث الفنية المُعبرة عن روح الحركة التشكيلية المصرية، وقدرتها البناءة على رصد الظواهر المجتمعية بشكل متفرد، من خلال الذائقة الفنية البصرية، وأكدت وزيرة الثقافة أن الحركة التشكيلية تُمثل جزءًا أصيلًا من الثقافة المصرية بروافدها الإبداعية وريادتها على المستويين الإقليمي والدولي، وتعكس رؤي متميزة لمختلف الاتجاهات والمدارس التشكيلية، وأشارت الى أهمية الفنون التشكيلية في تكوين الشخصية وتنمية المهارات والارتقاء بالوجدان".

 

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