التشكيلى محمد عطية: شاركت في المعرض العام بأعمال تميل إلى الواقعية المفرطة

قال الفنان الدكتور محمد عطية، إنها ليست المرة الأولى التى يشارك بها فى المعرض العام ولكنه يشارك للعام الثالث، مؤكدا ان الاعمال المعروضه له تميل الى الواقعية المفرطه بخامات ممتنوعة وتكنيك مختلف.

وأضاف "عطية" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، انه قدم لوحات مختلفة هذا العام تعبر عم الريف والجدران والطوب اللبن بتكنيك مختلف على مسطح غير مستوى، على غير التكنيك المتعارف عليه.

وبسؤاله عن الخامات المستخدمة للاعمال المشاركة أكد انه استخدم خامات متنوعه "كوكتيل خامات" ، فاعتمد على الالياف مثل التبن المعروف وقشر البصل والثوم وزعف النخيل، بالاضافة الى الاحبار وصبغات الموبيليا السائلة، كما استخدم اقلام الجيل الابيض والاقلام الجاف.

وعن مساحة العمال المشاركة، أوضح ان بعض اللوحات مقاسها متر فى 150 ، واخرين مقاسهما متر فى 70، معربا عن سعادته بان الاعمال نالت اعجاب زوار المعرض العام، وكان لها مردود ايجابى.

كانت قد أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن الحركة التشكيلية تُمثل جزءًا أصيلًا من الثقافة المصرية بروافدها الإبداعية وريادتها على المستويين الإقليمي والدولي، وتعكس رؤي متميزة لمختلف الاتجاهات والمدارس التشكيلية، وأشارت الى أهمية الفنون التشكيلية في تكوين الشخصية وتنمية المهارات والارتقاء بالوجدان.

وأشادت وزيرة الثقافة، بالمستوى الفني الراقي للأعمال الفنية المشاركة، ومدى قدرتها على رسم ملامح متميزة عن المناخ الإبداعي المُعبر عن الشخصية المصرية الأصيلة، كما يُمثل المعرض العام محاولة جادة لإثراء الحياة الثقافية في مصر، باعتباره منصة فنية متميزة تتيح للفنانين تقديم إبداعاتهم المتنوعة، بالإضافة إلى أهميته في تنشيط الحركة الفنية.