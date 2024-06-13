السيسي يزور قبر الرسول ويتشرف بالسلام على المصطفى

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهماحيث أدي الرئيس السيسي الصلاة فى المسجد النبوى الشريف قبل أن ينتقل إلى مكة المكرمة لبدء مناسك الحج

ووصل الرئيس السيسي إلى السعودية لأداء فريضة الحج كما استهل الزيارة بالصلاة في المسجد النبوي الشريف.

في السياق تبدأ غدا الجمعة عملية تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة تمهيدا لأداء الركن الأعظم للحج بالوقوف بعرفة بعد غدا السبت، ويتم تصعيد الغالبية العظمي من الحجاج إلى عرفات مباشرة حرصا على راحتهم، فيما تقوم أعداد من الحجاج بالتوجه من ظهر غدا إلى مشعر منى لقضاء التروية ثم الصعود من فجر السبت إلى مشعر عرفات لقضاء الركن الأعظم للحج