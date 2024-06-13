التشكيلية منى مدحت: اللوحات المشاركة فى المعرض العام تدور حول رسوم الأطفال

كشفت الفنانة التشكيلية الدكتورة منى مدحت، عن فلسفة الاعمال الفنية التى شاركت بها فى المعرض العام فى دورته الـ44، مؤكدة انها ليست المرة الاولى التى تشارك بها فى هذة التظاهرة الفنية السنوية.

وقالت الفنانة التشكيلية فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إنها شاركت بلوحتين تدور فكرتهما حول رسوم الاطفال وحكاياتهم، ملفتة انها حاولت بالاحبار والخطوط ان توضح فكرة الاعمال الفنية.

وأضافت: "كلا منا له حكايات منذ الصغر، وعندما نكبر نشتاق الى تلك الحكايات ونعود لنسمعها، فحاولت ان اختزل الاشخاص واظهرها فى اللوحتان".

وتابعت: " عنصر الفراغ هام جدا فى العمل الفنى وفكرته هو الابعاد والتخيلات والذكريات القديمة، وربطت بين اللوحتين بخيط ممتد لحركة الاطفال".

كانت قد علقت وزيرة الثقافة على المعرض قائلة: "يعد المعرض العام أهم الأحداث الفنية المُعبرة عن روح الحركة التشكيلية المصرية، وقدرتها البناءة على رصد الظواهر المجتمعية بشكل متفرد، من خلال الذائقة الفنية البصرية،

وأكدت وزيرة الثقافة أن الحركة التشكيلية تُمثل جزءًا أصيلًا من الثقافة المصرية بروافدها الإبداعية وريادتها على المستويين الإقليمي والدولي، وتعكس رؤي متميزة لمختلف الاتجاهات والمدارس التشكيلية، وأشارت الى أهمية الفنون التشكيلية في تكوين الشخصية وتنمية المهارات والارتقاء بالوجدان".