رئيسة وزراء إيطاليا: أفريقيا قد تعرّضت طويلًا لسوء الفهم والاستغلال والنظرة الدونية

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، عن إن أفريقيا قد تعرّضت لفترة طويلة لسوء الفهم والاستغلال والنظرة الدونية، معتبرة أن هذه القارة تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت والإمكانات إذا ما تم تمكينها من استغلال مواردها الفريدة بشكل صحيح.

خلال حدث جانبي أقيم عصر يوم الخميس ضمن أعمال اليوم الأول لقمة مجموعة السبع في إقليم بوليا بجنوب شرق إيطاليا، أشارت ميلوني إلى ضرورة التعاون مع الدول الأفريقية لخلق فرص تنموية جديدة، مشددة على أهمية تبني موقف متساوٍ يتيح النمو المشترك.

وأضافت ميلوني أن مبادرات مثل "الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار (PGII)"، ومبادرة "البوابة العالمية" الأوروبية، و"خطة ماتي" الإيطالية، تمثل ركائز أساسية للشراكة مع البلدان الأفريقية. وأكدت على أن هذه الشراكات تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق تقدم مشترك بين الدول الأوروبية والأفريقية.