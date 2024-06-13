بيارة صرف صحي تلتهم 3 أشقاء بالأقصر.. وفرق الإنقاذ تبحث عن الجثامين

تواجه فرق الإنقاذ والحماية المدنية بمحافظة الأقصر صعوبة كبيرة في انتشال جثامين 3 أشقاء لقوا مصرعهم داخل بيارة صرف صحي، بقرية الحليلة، الواقعة شرق مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر بسبب عمق البيارة، وتواصل فرق الحماية المدنية جهودها مستعينة بجميع الوسائل المتاحة.

البداية عندما لفّ الحزن أهالي قرية الحليلة، الواقعة شرق مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، إثر فاجعة مروعة راح ضحيتها 3 أشقاء غرقًا في بيارة صرف صحي بعمق 30 مترًا.

سقوط 3 أشقاء في بيارة صرف صحي بقرية الحليلة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر بلاغًا من مركز شرطة إسنا يفيد بسقوط 3 أشقاء في بيارة صرف صحي بقرية الحليلة.

على الفور، انتقلت فرق من الحماية المدنية والشرطة إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الأشقاء الثلاثة، وهم "حمادة جمعه فلنك" و"رمضان جمعه فلنك" و"ثابت جمعه فلنك" يعملون بمهنة السباكة، كانوا يقومون بتنظيف وصيانة بيارة صرف صحي، وسقطوا فيها غرقًا.

التحقيق في ملابسات الحادث

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.