مهنئ ياؤد: «القسم» عمل تجريبي مليئ بالخامات أشارك به فى المعرض العام

قال الفنان الدكتور مهنى ياؤد إن مشاركته في فعاليات الدورة الـ44 للمعرض العام هي الثانية له، وإن العمل المشارك به عبارة عن مساحة 120*180 وهو عمل تجريبي مليئ بالخامات المخلتفة مثل القماش والورق وألوان الزيت، وهى تجربة يكتشف فيها مجموعة الطبقات الموجودة واستخدام الصدفة في اللوحة إلى حد كبير، وأوصفها بالعنصر الأساسي في التكوين الخاص باللوحة بالايدين المصنوعة بطبقات من القماش وألوان، وأطلقت على اللوحة أسم «القسم»، وهي تجربة ودراسة تشكيلية مع الخامة والسطح أكثر من أي شيء أخر، أخوض في عملية الرسم والتلوين أكثر من أي شيء آخر.

وأضاف ياؤد، فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن الخامات المستخدمة في اللوحة هي القماش والوان الزيت والورق، كل هذه الخامات لتظهر الطبقات التي تنعكس على العمل ويكون لها دلالات مختلفة.

وكانت قد افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الاثنين الماضى، فعاليات الدورة 44 للمعرض العام، والتي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، أقيم الحفل على مسرح النافورة، بساحة دار الأوبرا المصرية.

تشهد هذه الدورة من المعرض مشاركة 300 فنان، وتمتد عروض الأعمال الفنية للمرة الأولى، لتشمل 6 قاعات عرض هي : "الباب، صلاح طاهر، قصر الفنون، مركز الهناجر للفنون، نهضة مصر، إيزيس"، و تستمر فعاليات المعرض حتى 31 يوليو 2024، ويتخللها العديد من الأنشطة والندوات والفعاليات التي أُعدت واختيرت للبرنامج الثقافي المصاحب.