بوتين يحظر استخدام خدمات الأمن السيبراني من الدول غير الصديقة بدءًا من عام 2025

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا جديدًا يعزز التدابير الرامية لضمان أمن المعلومات في روسيا. المرسوم، الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، يمنع الوكالات الحكومية والمنظمات الاستراتيجية المهمة من استخدام خدمات أمن المعلومات المقدمة من الدول التي تُعتبر غير صديقة لروسيا.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن المرسوم التكميلي يحظر على هذه الجهات استخدام "خدمات أمن المعلومات المقدمة من قبل المنظمات غير الصديقة".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن قرارها بحظر تقديم خدمات معينة لروسيا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والخدمات السحابية. القرار، الذي تم بالتشاور مع وزارة الخارجية الأمريكية، يمنع تزويد الأفراد أو الكيانات في روسيا بخدمات استشارات وتصميم تكنولوجيا المعلومات، وكذلك خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات والخدمات السحابية المتعلقة ببرامج إدارة المؤسسات وبرامج التصميم والتصنيع. من المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في 12 سبتمبر 2024.

هذا التصعيد يأتي في إطار التوترات المستمرة بين روسيا والدول الغربية، حيث يسعى كل طرف لفرض قيود على الآخر في مجالات تكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات.