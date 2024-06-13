بحضور سفراء عرب وأجانب.. قنصلية روسيا بالإسكندرية تحتفل بالعيد الوطني

احتفلت قنصلية روسيا بالإسكندرية، مساء اليوم الخميس، باليوم الوطني الروسي مع أبنائها المقيمين بالمحافظة.

شهدت الاحتفالية حضور قنصل عام روسيا بالإسكندرية كارين فاسيليان، وممثلي السفارة الروسية بالقاهرة والقنصلية العامة والمركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية، وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية.

وشاركهم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وعدد القيادات التنفيذية في المحافظة والشخصيات العامة ورجال الأعمال لمشاركة أبناء الجالية الروسية احتفالهم.

وأشاد كارين فاسيليان، قنصل عام روسيا بالإسكندرية، بقوة العلاقات بين البلدين، والتي تطورت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد محافظ الإسكندرية عمق العلاقات المصرية الروسية، الممتدة منذ أكثر من 200عام، في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين الإسكندرية وروسيا، ممتدة أيضًا منذ سنوات طويلة والإسكندرية ترحب دائمًا بالتعاون مع روسيا.

هنأ المحافظ القنصل الروسي بالإسكندرية وكافة الجالية بالعيد الوطني لروسيا، مؤكدا على العلاقات الطيبة بين القنصلية وكافة أطياف الشعب بمدينة الإسكندرية، حيث يجتمع في العيد الوطني اليوم الكثير من أبناء الثغر للأحتفال مع روسيا بالعيد الوطني.

وأشار إلى أن مصر وروسيا تربطهما علاقات تاريخية قوية بين البلدين وتعاون مشترك في الكثير من المجالات ليس في اتفاقية البريكس فقط، ولكن هناك وتعاون مشترك ووثيق في ظل القيادة الحكيمة للبلدين.

يشار إلى أن روسيا تحتفل رسميا بعيدها الوطني في الثاني عشر من شهر يونيو وهو يوم إقرار المؤتمر الأول لنواب الشعب بروسيا الاتحادية إعلان السيادة الوطنية لروسيا عام 1990، وفي إطار تلك المناسبة يمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين أوسمة الاستحقاق وجوائز الدولة لأهم الشخصيات الاجتماعية والثقافية والسياسية والعملية في البلاد في إطار تقليد سنوي دأب عليه الرئيس الروسي.