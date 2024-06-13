تنبؤات وأفكار قديمة تحققت بعد آلاف السنين

على مر التاريخ هناك مئات التنبؤات التي لا يستوعبها العقل عن امكانية حدوثها في المستقبل سواء تنبؤات علماء او مطورين او خبراء في اي مجال.. مثلا التقدم العلمي والتكنولوجي الذي تشهده البشرية حاليا لا يمكن ان يستوعب العقل من مئات او الاف السنين الوصول له، ولكن كان هناك تفكير متقدم عن المستقبل لعدة اشخاص بأن اشياء معينة ستحدث في المستقبل وقد حدثت بالفعل وهي واقعية الآن

تبرز "البوابة نيوز"، اشياء لم يتخيل البشر حدوثها قديما اصبحت حقيقة.

الارض الكروية:

في القرن السابع عشر قبل الميلاد استطاع الفيلسوف طاليس التوصل الى ان الارض كروية بعد الكثير من محاولات اكتشاف الكون واصله ودراسة الشمس وحركة النجوم والخسوف وطل يستبعد فكرة ان الارض مسطحة وظل ايام يتتبع النجوم حتى انه سقط في بئر واستغرق الامر ١٠٠٠ عام لاثبات كروية الارض في حين انه مستحيل تصديق الامر وقت نظرية هذا الفيلسوف.

الانفجار الكبير:

وضعت تلك النظرية قبل ٣٠٠٠ عام في الهند القديمة لكن ليس بالطريقة التي توصل العلم حديثا لها وكان هذا غير معقول بالنسبة للبشر ومع مرور الاف السنين استطاع العلم اثباتها بشرح اكبر وتفاصيل اكثر.

اللاحتمية:

واحدة من اللبنات الأساسية التي تشكل النظرية وتنص على أنه لا يمكننا أبدًا معرفة مكان الجسيم حقًا حتى يتفاعل مع شيء ما وتتحرك الجسيمات الحرة بشكل عشوائي عبر الكون وتتفاعل بطريقة عرضية وغير متوقعة وبشكل أساسي، على المستوى الكمومي، ومن الصعب التأكد من الكثير وقبل أن تهيمن نظرية الكم على المشهد العلمي في القرن العشرين، فكان يعتقد في كثير من الأحيان أنه يمكن التنبؤ بكل شيء بدقة، سواء كان ذلك من خلال قوانين فيزيائية لا جدال فيها أو عمل الآلهة، فقد حدث كل شيء بطريقة محددة مسبقًا، وفكرة اللاحتمية كانت موجودة منذ وقت أطول بكثير، على سبيل المثال، أدرج أرسطو فكرة الصدفة في نظريته عن الأسباب الأربعة، وهو أمر نادر خلال الوقت الذي كان يكتب فيه وذكر أن بعض الأشياء في الطبيعة مجرد حوادث، ومن بين القدماء، يحمل أحد المفكرين الذريين الرئيسيين المذكورين سابقًا، جائزة الوصف الأكثر دقة للعالم الكمي وكان يعتقد أن الذرات تخضع "لحركات عرضية وغير متوقعة، بسرعة ودون انقطاع وهو وصف شبه فوري لما يحدث بالفعل على مستوى الدقائق.

-الحقيقة هي الإدراك:

كانت مجموعة من المفكرين القدامى قبل سقراط في القرن السابع قبل الميلاد، يدعون السفسطائيون هم أول النسبية الحقيقية وكانوا يعتقدون أنه لا توجد حقيقة مطلقة، وبالنسبة للسفسطائي، فإن تجربتنا الحسية والعقلية على هذا الكوكب ذاتية تمامًا ولن يختبر أي شخص آخر العالم بنفس الطريقة التي نختبر بها وقد يبدو هذا غريبًا بالنظر إلى أن البشر لديهم العديد من التجارب المشتركة ويمكن للناس التعرف على الألوان والأشكال والروائح والأصوات بطرق متشابهة جدًا، ومع ذلك، أظهرت التجارب الحديثة أن جميع تجاربنا الحسية تختلف قليلاً عن تجارب أي شخص آخر بسبب تركيبتنا الجينية الفريدة والواقع هو الإدراك، الذي تم بناؤه وخلقه من خلال العمل المشترك لعقولنا واعضائنا الحسية، وعلى الرغم من أنه قد يكون هناك بعض الحقيقة المطلقة، إلا أننا لن نعرفها أبدًا.

-البقاء للأصلح والأقوى:

كتب فيلسوف صقلي يدعى إيمبيدوكليس في القرن الخامس قبل الميلاد، عن أصول الأنواع وكانت لديه بعض الأفكار التي قد تبدو غريبة جدًا ، فعلى سبيل المثال، فكرة أن الذراعين والساقين والأعضاء الفردية كانت تنبثق من الأرض وتتحد من خلال قوة الحب لإنتاج أغرب الكائنات الهجينة من المخلوقات، ومع ذلك، إلى جانب قوة الحب، كان الصراع قوة معاكسة وهذه القوة تعني أن تلك المخلوقات التي تم تجميعها بشكل غير صحيح لا يمكن أن تتكاثر وبالتالي تموت، وفقط المخلوقات التي كانت محظوظة بما يكفي لتكون مصنوعة من الأطراف الصحيحة بالترتيب الصحيح ستبقى على قيد الحياة وتستمر في كونها الحيوانات التي نراها اليوم، وتم توثيق هذه النظرية باعتبارها المحاولة الأولى لوصف خلق الحياة بدون مصمم وهي سلف نظرية داروين للتطور عن طريق الانتقاء الطبيعي وهي الفكرة القائلة بأن الأقوى والأكثر قدرة هم فقط على قيد الحياة

-التدفق ونظرية المجال الكمي:

وفقا لنظرية المجال الكمي، يتكون كل شيء في الكون من جسيمات دقيقة للغاية تتحرك وتتغير باستمرار تحت سطح ما يمكننا رؤيته بالعين المجردة ويشكل التذبذب الكوني المستمر لهذه الجسيمات جميع المجالات (الكهرومغناطيسية ، إلخ) التي تحافظ على الكون وجميع الأشياء بداخله في الشكل والنظام وإذا تمكنت من رؤية لوحة المفاتيح عن قرب وشخصية للغاية، فستكون عبارة عن مزيج من الجسيمات المتحركة، وكان يعرف هرقليطس بقطعة أخرى من الحكمة، وربما أشهرها: "كل شيء في حالة تغير مستمر" ويبدو أنها فكرة غريبة حيث يقول أن كل شيء في حالة حركة وتغير ثابتة، مما يعني أنه لا يمكننا أبدًا "الخطو في نفس النهر مرتين"، وبحسب هيراقليطس، فإن الثابت الوحيد في الحياة، والكون، وكل شيء هو التغيير، وبالنسبة للعين البشرية، هذا ليس هو الحال وإذا نظرت إلى لوحة المفاتيح الخاصة بك، فإنها لا تتحرك باستمرار وتتغير في حالة تدفق لا ينتهي وستكون الحياة صعبة للغاية إذا فعلت ذلك وعلى هذا الأساس، ترى بعض التفسيرات أنه كان يشير إلى كيان أكثر تجريدًا بدلاً من إعطاء وصف للواقع، ومع ذلك، فإن ميكانيكا الكم تروي قصة مختلفة تمامًا.

-الذرات:

كان لدى رجل يوناني يدعى Leucippus فكرة مدهشة في القرن الخامس قبل الميلاد، وهي أن كل شيء في الكون المرئي مصنوع من جسيمات دقيقة غير قابلة للتجزئة، وأولئك الذين ينتمون إلى هذه المدرسة الفكرية، بما في ذلك الفيلسوف البارز ديموقريطس، أصبحوا يعرفون باسم أتومستس، ولقد اعتقدوا أن جميع الأشياء تم إنشاؤها من عدد لا حصر له من قطع المادة الصغيرة جدًا التي أطلقوا عليها اسم " الذرات " وتُترجم الكلمة اليونانية القديمة أتوموس إلى "غير قابل للتقطيع" كما اعتقدوا أن الذرات المختلفة خلقت موادًا مختلفة وتتكون الأجسام القوية مثل الحديد من ذرات قوية، بينما يتكون الماء من ذرات زلقة، وظهرت فكرة الجسيمات الأساسية الدقيقة التي تشكل كل شيء في الهند أيضًا في القرن السادس قبل الميلاد، وفي ذلك الوقت، كان لدى الديانات الثلاث الأكثر شعبية في تلك المنطقة وهي البوذية و الجاينية و الهندوسية مبادئ مختلفة حول كيفية تفاعل هذه الذرات مع العالم وما تشكله ولكن جميعها كانت لديها الأطروحة المركزية القائلة بوجود هذه الجسيمات الأولية، وبعد أن برز أرسطو في العالم الفلسفي، فإن آرائه في العلم وتجاهل كل حديث عن الذرات يعني أن الفكرة تلاشت في الغموض، واستغرق الأمر 2000 عام أخرى حتى أثبت كاتب يبلغ من العمر 26 عامًا يدعى ألبرت أينشتاين وجوده أخيرًا في عام 1905.

-الديناميكا الحرارية:

الفيلسوف القديم الذي حاول الكثيرون تجاهله هو هيراقليطس وأصبح هذا الأمر سهلاً إلى حد ما لأن لدينا حاليًا 100 جزء من أعماله ومع ذلك فهو معروف بصعوبة تفسير أفكاره، وتنبع الأنطولوجيا الخاصة به بالكامل من وجهة نظر أحادية مفادها أن النار هي الحقيقة الحقيقية: فكل شيء في الوجود يحكمه ويصنع بالنار وفي الجزء 30 ب، نرى أنه أوضح مثال على هذا الفكر عندما أشار إلى الكون على أنه "نار دائمة الحياة"، ورغم أن فكرة أن الكون وكل ما يحتويه مصنوع من نار ليست صحيحة تمامًا، إلا أن هيراكليتس أقرب مما تعتقد وقوانين الديناميكا الحرارية تحافظ على دوران الكون وبدون حرارة، لن يحدث شيء، فالحرارة هي شكل من أشكال الطاقة التي تسبب التحول والتغيير، بينما يحافظ التحول والتغيير على استمرار الدورة الكونية لـ الولادة والموت، ورغم أن كل شيء ليس مصنوعًا من النار، إلا أن النار والحرارة تبقي كل شيء على قيد الحياة وتمنع الكون من الانهيار على نفسه.

-النفس المنقسمة:

نميل إلى تخيل أنفسنا على أننا "ذات" واحدة متماسكة، وكل منا يتحدث عن فرد واحد "أنا"، ومع ذلك، فقد أظهر علم النفس الحديث أننا ذوات عديدة مختلفة في آنٍ واحد وفي أذهاننا، لدينا كائن عقلاني واعي بالإضافة إلى اندماج عاطفي لاواعي لعملياتنا الفيزيائية وكلاهما ضروري لتشغيل الإنسان، وكان أفلاطون أحد كبار السن الذين وضعوا نظرية عن النفس المنقسمة، وكان يعتقد أن البشر لديهم ثلاثة أجزاء متنافسة داخل أرواحهم وهما "العقل والشهية والروح" ولقد تخيل الروح كـ خيلين (شهية وروح) وسائق عربة (سبب) يحاول يائسًا أن يمسك بزمام الأمور، وعندما يكون الثلاثة في وئام وينتصر العقل، نكون في سلام وسعداء ولكن عندما تتلاشى رغباتنا وشهواتنا، فإننا في حالة حرب وضيق داخلي وهذا هو السبب في أننا نشعر بالغضب والتوتر بسبب افتقارنا إلى السيطرة عندما نعلم بعقلانية أننا لا نريد طبقًا آخر من الطعام من البوفيه ولكن بطوننا ترشدنا إلى هناك للمرة الرابعة على أي حال.