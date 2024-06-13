عيد الأضحى.. الفتاة لتوزيع الكهرباء: طوارئ وغرفة عمليات رئيسية بديوان عام الشركة

أعلن المهندس سامي أبو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع حالة الطوارئ القصوى بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك ويقرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام الشركة كما قرر تشكيل غرف عمليات فرعيه بكافة قطاعات الشركة .

وكلف أبو وردة الإدارة العامة للطوارئ بالدفع بكافة وحدات الطوارئ في كافة قطاعات الشركة وتجهيز فرق طوارئ طوال فترة إجازة العيد مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة والمهمات لمجابهة أي طوارئ في أي وقت وأي مكان.

كما قرر تواجد كافة رؤساء القطاعات ورؤساء القطاع ومديرو العموم ورؤساء الهندسات والاعطال والصيانة والشؤون التجارية و التفتيش الفني والسلامة والصحه المهنيه ومسؤول الشحن.

ووجه ابو ورده بفتح جميع مراكز الشحن والهندسات طوال فترة إجازة العيد.