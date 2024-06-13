تعرف على سر تسمية طواف الإفاضة بهذا الاسم

خلال تلك الأيام نعيش أيام الحج التي تبدو حلما نحلم من خلاله بالقرب من الله تلك الأمنية التي تعد أعظم وافضل الأحلام التي يحلم بها كل مسلم حريص على التقرب من الله .

وعن تلك الايام وكيفه التقرب فيها من الله لكى تكون رحلة الحج مبرورة يجب عليه أن يمارس كل الطقوس ومنها طواف الإفاضة وطواف الوداع .

ماذا عن طواف الإفاضة ولماذا سمى بهذا لاسم

.أولا : نبذة عن طواف الإفاضة

طواف الإفاضة من الأركان التي أخذها المسلمون عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحجة التي قال فيها خذوا عني مناسككم ومنذ ذلك الوقت والمسلمون يحجون الى بيت الله الحرام، ويقوم الحاج بالمناسك لنيل الأجر العظيم ويكون فيها العمل الصالح له أجر مضاعف

ثانيا: سبب تسمية طواف الإفاضة

يعرف هذا الطواف باسم طواف الافاضة إذ اغن الإفاضة تعنى في اللغة العربية " الانصراف وأصلها الاندفاع بكثرة واصطلاحا تعنى الخروج من عرفات إلى منى وهذا الخروج يشبه افاضه الماء على الجسم وذلك في اندفاع الخلق الكثير كإفاضة الماء على الجسم ولذلك عرف بالإفاضة لما فيه من تدافع بقوة وقد يأتي بعد إفاضة الحاج من مشعر منى إلى مكة، وفي الوقت نفسه يكون على جميع الحجاج القدوم للطواف عند الانتهاء من مشعر منى وهو من الفرائض والاركان التي تقوم عليها فريضة الحج، ولا سيما ان هذا الطواف يكون في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة وهو يوم العيد الأضحى المبارك والذي يدخل فيه الفرح والسرور على قلوب جميع المسلمين من الفرحة

ثالثا : الفرق بين طواف الافاضة والوداع

الفرق بين طواف الإفاضة وطواف الوداع ان الأول من أركان الحج ولا يمكن للحاج التخلي عنه او عدم الإتيان به ويكون واجب على جميع الحجاج، اما الثاني فقد اختلف فيه الجمهور فمنهم من ذهب أنه واجب على الحاج ومن يتركه يجب عليه الاتيان بدم، والرأي الأخر انه سنة عن النبي عليه السلام وقد أعطى الرخصة لتاركه ومنهم النساء اللواتي يدخل عليهم الحيض قبل طواف الوداع فانه يحرم عليهن الاتيان به.

رابعا : موعد طواف الافاضة

. يبدأ طواف الإفاضة فجر يوم العيد ويحرص الحجاج على المشاركة في هذا الطواف في هذا الوقت الذي يكون الأفضل ، ومن لم يستطع من الحجاج الإتيان بهذا الطواف في يوم العيد فانه يقوم به في أيام التشريق، لكن لابد من القدوم بهذا الطواف الذي يعد من مناسك الحج، كما ولا يكون وقت محدد لنهاية هذا الطواف ويجب ان يستعجل الحاج في الإتيان به في يوم العيد قدر المستطاع .