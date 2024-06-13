تفاصيل زيارة الرئيس السيسي المسجد النبوي وأداء الصلاة.. صور

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي الصلاة فى المسجد النبوى الشريف كما زار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل أن ينتقل إلى مكة المكرمة لبدء مناسك الحج.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية صور الزيارة.

وصل الرئيس السيسي إلى السعودية لأداء فريضة الحج واستهل الزيارة بالصلاة في المسجد النبوي الشريف.

في السياق تبدأ غدا الجمعة عملية تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة تمهيدا لأداء الركن الأعظم للحج بالوقوف بعرفة بعد غد السبت، ويتم تصعيد الغالبية العظمي من الحجاج إلى عرفات مباشرة حرصا على راحتهم، فيما تقوم أعداد من الحجاج بالتوجه ظهر غد إلى مشعر منى لقضاء التروية ثم الصعود من فجر السبت إلى مشعر عرفات لقضاء الركن الأعظم للحج

