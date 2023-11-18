أمانة السياحة والآثار المركزية تناقش خطة عمل لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

عقدت أمانة السياحة والآثار المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعا تنظيميا هاما مع أمناء السياحة في ٢٧ محافظة وبحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، بالمقر الرئيسي للحزب في القاهرة.

وثمنت النائبة نورا علي، الإنجازات التي تحققت على الأرض في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة المتعلقة بقطاع السياحة، مضيفة أن العاملين بالسياحة والمواطنين لمسوا النجاحات غير المسبوقة رغم الأزمات التي واجهها العالم أجمع، وفي مقدمتها تحقيق الأمن والاستقرار وشبكة الطرق في كافة محافظات مصر.

وخلال الاجتماع؛ تمت مناقشة خطة عمل أمانة السياحة المركزية خلال فترة الدعاية الانتخابية لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات، ومناقشة مجموعة قضايا من بينها دفع التأمينات للعاملين في قطاع السياحة وجدولة الضرائب لشركات السياحة،كما سلط الحضور الضوء على مبادرة البنك المركزي الخاصة بالسياحة والتي استفاد منها عدد كبير من المواطنين.