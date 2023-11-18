تفحمت محتوياته بالكامل.. الأدلة الجنائية تعاين حريق مطعم مأكولات بـ6 أكتوبر

كلفت جهات تحقيق الجيزة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل مطعم مأكولات بمنطقة السوق القديم بـ6 أكتوبر، ورفع الآثار المادية للحريق؛ لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وكلفت بالتحريات اللازمة حول الحريق.



محتوياته تفحمت

تبين من خلال التحريات أن نشوب الحريق أدى إلى تفحم محتويات المطعم بالكامل، ولم يسفر عن وقوع إصابات.



كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقت إخطارًا من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل مطعم مأكولات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل المقدم محمد داود رئيس المباحث والقوة المرافقة له وبالانتقال تبين نشوب الحريق في مطعم مأكولات بالكامل مما أدى إلى تفحم محتوياته دون أي إصابات.

وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله المقدم محمد داود رئيس المباحث إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.