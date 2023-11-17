مرصد الأزهر: الاحتلال لا يريد سلامًا بل يريد حربًا دينية

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف: إنه في ظل انشغال العالم بالمجازر الدموية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يصعد الاحتلال الصهيوني من مساعيه الخبيثة لفرض سيطرته على ساحات الأقصى المبارك من خلال عدد من الإجراءات من بينها حجب موقع (هار هبيّت حداشوت- הר הבית חדשות) الموقع الرئيس المعنى بنقل وتوثيق كافة الأخبار المتعلقة باقتحامات ساحات الأقصى المبارك.

كما سمح الاحتلال خلال الأيام الماضية لمستوطنين بالنفخ بالبوق علنًا داخل ساحات الأقصى المبارك، في خطوة خطيرة لإعلان السيطرة الصـ هيو.نية على الأقصى وبدء الزمان اليـ هو.دي وانتهاء الزمان الإسلامي فيه، وإيذانًا بقرب مجئ المخلص وبناء الهيكل الثالث المزعوم.

جدير بالذكر أن الأقصى شهد من قبل ظاهرة "نفخ البوق" ثلاث مرات في منطقة باب الرحمة بشكلٍ سريٍ، إلا أن حراس الأقصى استطاعوا توثيق المرة الأخيرة من تلك المرات الثلاث.

وأكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن الأقصى صار في خطرٍ داهمٍ، وأن الاحتلال لا يريد سلامًا على الإطلاق، بل يسعى سعيًّا حثيثًا لبسط السيادة الصـ هيو.نية على المسجد المبارك، والسماح للمستوطنين باقتحامه من كافة الأبواب تمهيدًا لإقامة الهيكل الثالث المزعوم؛ الأمر الذي من شأنه اتساع الحرب الدينية التي أشعلها الاحتلال في فلسطين المحتلة، ويريدها أن تمتد لتشمل المنطقة بأسرها.