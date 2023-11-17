الأهلي ينتهي من حسم ملف تعديل عقد محمد الشناوي

استقر مسئولو النادي الأهلي على بدء رحلة التفاوض مع محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل تمديد وتعديل عقده ليستمر مع النادي سنوات مقبلة ، بالإضافة إلى رفع قيمة عقد الحارس الدولي بما يتناسب مع مكانته الحالية بالفريق باعتباره أفضل حارس في مصر وأفريقيا وصاحب دور مؤثر في البطولات التي حصدها المارد الأحمر على مدار السنوات الماضية.

ورغم أن عقد الشناوي مع الأهلي سينتهي في يوليو 2025 إلا أن إدارة النادي ترغب في تعديل عقد الحارس الدولي ورفعه مالياً ليكون الأعلى بين لاعبي الأهلي وربما في مصر خاصة وأن الشناوي ضرب مثالاً في الالتزام والتضحية أكثر من مرة حينما رفض عروض مُغرية كثيرة من الخارج تقديراً للأهلي وجمهوره ، حيث رفض الحارس الدولي عرضاً من ناديي النصر والأهلي السعوديين بمقابل مالي وصل لـ70 مليون جنيه في الموسم الواحد.

ويرى مسئولو الأهلي، أن الشناوي يستحق تعديل العقد ورفعه مالياً مع تمديده لمدة موسمين أو موسماً على الأقل ، وهو ما سيحدث خلال الفترة القليلة المقبلة حيث ترغب إدارة القلعة الحمراء في اختيار التوقيت المناسب من أجل حسم ملف تمديد وتعديل عقد الشناوي.