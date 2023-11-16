تعرف على أقدم مدينة فلسطينية ومعالمها

تمتلك فلسطين العديد من المدن التي يعود تاريخها لآلاف السنين وبالرغم من قيام الكيان الاسرائيلي بالسيطرة على اغلب المدن الفلسطينية ولكن ملامح كل مدينة وآثارها تعبر عن اصلها الفلسطيني.

وتعتبر أقدم مدينة في فلسطين هي “أريحا” التي تمتاز بأنها أخفض بقعة في العالم، كما أنها من المدن الأولى التي سكنتها المجتمعات البشرية، وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي المهم في ربطها بين المجتمعات القديمة التي قامت في مصر، وبلاد الشام، وبلاد الرافدين.

كانت “أريحا” نقطة عبور القوافل التجارية وتنقلها، وكان يطلق عليها قديماً اسم مدينة القمر، وهو اسم كنعاني، وأطلق عليها العبرانيون الذي احتلوها اسم يريحو، وتقع مدينة أريحا غرب نهر الأردن الذي يفصل فلسطين عن الأردن، وشمال البحر الميت، وتمتاز المدينة بنوع واحد من التضاريس وهي الأغوار، وتقع المدينة تحت مستوى سطح البحر برقم يساوي 258 متراً، ويعمل السكان بالمدينة في الزراعة، والصناعة، والأشغال اليدوية الحرفية، أما المناخ، فهو مناخ معتدل شتاءً، وحار جاف صيفاً، وتتسم المدينة بوفرة المياه فيها، لكثرة العيون الطبيعية النابعة من جوف الأرض، كما أن تربتها تعتبر من أجود أنواع التربة الزراعية، وذلك لاحتوائها على المواد العضوية الطبيعية.

يعود تاريخ مدينة أريحا إلى ما يزيد عن 10.000 عام قبل الميلاد، فكانت من المدن الأولى التي احتضنت السلالات البشرية التي عاشت في أول الزمان، وقد مرت مدينة أريحا بعدة عصور تاريخية، وتتجلى فيها المجتمعات البدائية الأولى قبل عشرة آلاف عام، ثم تلاها العصر الحجري بسكانه الكنعانيين، ثم في عام 1750 قبل الميلاد احتلت المدينة من قبل جماعات الهكسوس، واستمر حكمهم عليها مدة 150 عام، وتلا ذلك العصر الكلاسيكي المتمثل في حكم أبناء بلاد فارس، ثم العصور الإسلامية بمراحلها جميعها، حتى وصل الحكم للخلافة العثمانية التي ضعفت آخر أيامها، ثم احتلت المدينة بعد الحرب العالمية الأولى من قبل دولة بريطانيا العظمى، ودخلت أريحا في عهد الانتداب البريطاني، ثم خضعت المدينة لحكومة الأردن إدارياً، ومن ثم الاحتلال الإسرائيلي لها عام 1976م، وفي عام 1994م دخلت المدينة تحت حكم السلطة الوطنية الفلسطينية.