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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البنك الأهلي يعسكر فى برج العرب استعدادا لعودة الدوري

أشرف نصار بصحبة طارق
أشرف نصار بصحبة طارق مصطفي
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قرر طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي خوض معسكر مغلق خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٣ نوفمبر الجاري.
وفضل المدير الفني لفريق البنك الاهلي انتظام فريقه في معسكر مغلق  استعدادا لعودة الدوري المصري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.
ويسعى طارق مصطفى خلال المعسكر إلى تجهيز جميع اللاعبين فنيا وبدنيا وتطبيق بعض المهام الخططية والتكتيكية .
ومن المقرر ان يخوض فريق البنك الأهلي خلال المعسكر مباراة ودية تجريبية أمام فاركو بالإسكندرية الإثنين المقبل .

البنك الأهلي الأهلى طارق مصطفى