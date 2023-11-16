البنك الأهلي يعسكر فى برج العرب استعدادا لعودة الدوري

قرر طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي خوض معسكر مغلق خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٣ نوفمبر الجاري.

وفضل المدير الفني لفريق البنك الاهلي انتظام فريقه في معسكر مغلق استعدادا لعودة الدوري المصري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

ويسعى طارق مصطفى خلال المعسكر إلى تجهيز جميع اللاعبين فنيا وبدنيا وتطبيق بعض المهام الخططية والتكتيكية .

ومن المقرر ان يخوض فريق البنك الأهلي خلال المعسكر مباراة ودية تجريبية أمام فاركو بالإسكندرية الإثنين المقبل .