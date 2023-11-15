أستاذ أمراض دواجن: تدفئة بعض المزارع بدائية

شدد الدكتور مصطفى بسطاوي، أستاذ أمراض الدواجن وعميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، على ضرورة تدفئة الدواجن بشكل جيد بعيدًا عن الوسائل البدائية مثلما يحدث في بعض المزارع.

وتابع "بسطاوي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن بعض المزارع تقوم بتدفئة الدواجن بصورة بدائية من خلال تركيب الدفاية على أنبوبة بوتوجاز، وهذا يؤدي إلى خروج بعض الأدخنة التي قد تُمرض الدواجن.

ولفت إلى ضرورة عدم زيادة عدد الدواجن في العنابر المفتوحة عن 13 او 14 فرخة في المتر الواحد، مشددًا على ضرورة النظافة والتطهير بشكل مستمر للحفاظ أيضا على صحة الدواجن، وتحقيق الأمان الحيوي من خلال إخلاء المزارع من الميكروبات، وهذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال التطهير الجيد.