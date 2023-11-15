جامعة الفيوم تعقد الاجتماع الدوري لمنسقي مشروع التنور المجتمعي

عقد الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعًا لمنسقي مشروع التنور المجتمعي، بحضور الدكتور آمال ربيع، مدير مشروع التنور المجتمعي "محور محو الأمية"، سيد حسن مدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالفيوم، ومنسقي كليات التربية والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية ودار العلوم والآداب والتربية للطفولة المبكرة والآثار والسياحة والفنادق والزراعة وكلية الألسن وذلك اليوم الأربعاء .

أوضح الدكتور عاصم العيسوي خلال الاجتماع أن جامعة الفيوم قامت بتحرير (٢٠٥١٤ض) مواطنًا من الأمية حتى دورة يوليو الماضي من أبناء محافظة الفيوم، وهي نسبة متميزة تضاف لإنجازات المشروع والجامعة.

وأضاف أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات شملت جدول زيارات الدعم الفني وتدريب الطلاب، والعدد المستهدف لكل كلية موزعة على المراكز بمحافظة الفيوم، كما تمت مناقشة البيان الإحصائي لعدد الفصول المفتوحة والدراسين وموقف كل كلية من كليات الجامعة المشاركة لدورتي يوليو وأكتوبر.

وقامت الدكتورة أمال ربيع بعرض تقييم مشاركة كل كلية في عدد الفصول المفتوحة وعدد المتعاقدين وعدد الناجحين في دورتي يوليو واكتوبر وماتم من انشطة وسبل تقديم الدعم الفني لكل كلية، كما تم استعراض الصعوبات التي تواجه المنسقين وسبل حلها.

وأشارت إلى أن جامعة الفيوم ممثلة في مشروع التنور المجتمعي ساهمت بمحو أمية (٣٤٤٠) مواطنًا خلال دورة يوليو ٢٠٢٣ حيث ارتفعت المشاركة من (٦١) ناجحًا للأعوام الأكاديمية من (٢٠٢٠/٢٠١٤) إلى (٤٦٢٨) ناجحًا في العام الأكاديمي (٢٠٢١/٢٠٢٠) وارتفع إلى (٦٩٦٠) ناجحًا للعام الاكاديمي (٢٠٢١/٢٠٢٢) ثم إلى (٩٥٩١) ناجحًا حتي دورة يوليو للعام الاكاديمي (٢٠٢٣/٢٠٢٢) وذلك حسب التقارير الواردة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

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