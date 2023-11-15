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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

البنك المركزي يرفع الحد الأقصى للتعامل على حسابات الشمول المالي

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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قرر البنك المركزي المصري، زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، سواء عمليات السحب أو التحويلات أو أية عمليات خصم أو مشتريات.

وبحسب بيان للبنك المركزي اليوم الأربعاء، فإن حدود التعامل للأشخاص الطبيعية “الأفراد” بالنسبة للحد الأقصي للحساب يقوم البنك بتحديدها، فيما يبلغ الحد الأقصى اليومي 60 ألف جنيه بدلا من 30 ألفا، والحد الأقصى الشهري 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف.

وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التى يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام اى وسيلة “فئة أ” فإن الحد الأقصى للحساب يكون بحسب ما يحدده البنك، والحد اليومي 80 الف جنيه بدلا من 40 ألفا، والحد الأقصى الشهري 400 ألف جنيه بدلا من 200 ألف.

وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التى لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية باستخدام وسيلة أخرى ويزاولون نشاطا اقتصاديا “فئة ب” فإن الحد الأقصى لرصيد الحساب يكون بحسب ما يحدده البنك أيضا ، فيما يصل الحد الأقصى اليومي لـ 60 ألف جنيه بدلا من 30 ألفا ، والحد الأقصى الشهري 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف.

البنك المركزى المصرى حسابات الشمول المالي لبطاقات المدفوعة مقدما البنك المركزي عمليات السحب أو التحويلات