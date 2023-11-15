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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حفظ التحقيق في انتحار موظف بريد داخل مكتبه بالبساتين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قررت نيابة البساتين الجزئية، حفظ التحقيق فى واقعة انتحار موظف داخل مكتبه بحبة غلال، لعدم وجود شبهة جنائية.

وأمرت النيابة قبل وقت سابق، بتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة، واستدعاء شهود العيان وموظفى البريد لسؤالهم حول الواقعة.

وكانت النيابة قد أمرت بتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وباستدعاء ذويه نفوا وجود شبهة جنائية وأكدو على مروره بحالة نفسية سيئة.

كما كشفت التحريات في واقعة انتحار مدير الشؤون الخارجية بهيئة البريد المصري داخل مكتبه بمنطقة البساتين أن السبب يكمن بإصابته بحالة اكتئاب لضغوطات العمل وخلافات أخرى.

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