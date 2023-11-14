إقلاع طائرة تقل 98 مواطنا روسيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة لموسكو

أكدت وزارة الطوارئ الروسية أقلاع طائرة، مساء اليوم الثلاثاء، تقل 98 مواطنا روسيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة، من العاصمة المصرية القاهرة نحو موسكو.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الثلاثاء.

قال رئيس وزارة حالات الطوارئ الروسية ألكسندر كورينكوف، "ستعمل المجموعة العملياتية التابعة لوزارة حالات الطوارئ الروسية في منطقة معبر رفح حتى مغادرة آخر روسي قطاع غزة".

وأضاف الكسندر، حول عملية الإجلاء المستمرة للمواطنين الروس، أن "الموظفين وعلماء النفس يقدمون المساعدة اللازمة، كما يعمل المختصون بشكل مستمر".

وتتجه الرحلة الخاصة التي تقل مجموعة ثانية من 98 مواطنا روسيا، حاليا إلى مطار دوموديدوفو بموسكو.

هذا وأعلن ألكسندر كورينكوف، أن روسيا مستعدة للمساعدة في إجلاء المواطنين من حاملي جنسيات رابطة الدول المستقلة الذين يرغبون في مغادرة قطاع غزة.