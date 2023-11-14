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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الخميس.. حملة لقياس الضغط والسكر والتوعية حول الأمراض المزمنة بحرم جامعة عين شمس

عنوان الفاعلية
عنوان الفاعلية
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 ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حملة توعية لمرض السكر تحت رعاية  محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و  غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف فريق من  كليتى الطب ، والتمريض، ووجود استشاريين فى السكر والغدد الصماء  بحرم ١ أمام كلية العلوم الخميس الموافق١٦ من نوفمبر الجارى 
و تبدأ فعاليات الحملة من الساعةالعاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً ،تتضمن الحملة قياسات ضغط ،  وسكر ، وسكر تراكمى ،  وتوعية خاصة بالمرض 
يستفيد من الحملة جميع أعضاء هيئة التدريس ، والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري، وجميع العاملين بالجامعة ، والطلاب .

الامراض المزمنة الجهاز الاداري الضغط والسكر جامعة عين شمس أعضاء هيئة التدريس