ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حملة توعية لمرض السكر تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف فريق من كليتى الطب ، والتمريض، ووجود استشاريين فى السكر والغدد الصماء بحرم ١ أمام كلية العلوم الخميس الموافق١٦ من نوفمبر الجارى
و تبدأ فعاليات الحملة من الساعةالعاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً ،تتضمن الحملة قياسات ضغط ، وسكر ، وسكر تراكمى ، وتوعية خاصة بالمرض
يستفيد من الحملة جميع أعضاء هيئة التدريس ، والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري، وجميع العاملين بالجامعة ، والطلاب .
البوابة التعليمية
الخميس.. حملة لقياس الضغط والسكر والتوعية حول الأمراض المزمنة بحرم جامعة عين شمس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حملة توعية لمرض السكر تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف فريق من كليتى الطب ، والتمريض، ووجود استشاريين فى السكر والغدد الصماء بحرم ١ أمام كلية العلوم الخميس الموافق١٦ من نوفمبر الجارى
ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حملة توعية لمرض السكر تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف فريق من كليتى الطب ، والتمريض، ووجود استشاريين فى السكر والغدد الصماء بحرم ١ أمام كلية العلوم الخميس الموافق١٦ من نوفمبر الجارى