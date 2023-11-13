وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى منيا القمح

زار الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الإثنين، مستشفى منيا القمح المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها.

بدأ وكيل الوزارة زيارته بالمرور على بنك الدم التجميعي، وتم التأكد من توافر الفصائل المختلفة من الدم ومشتقاته، كما تم مناظرة سجلات مؤشرات الأداء ببنك الدم، وحملات التبرع التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي، مؤكدًا على أهمية ارتداء الزي أثناء تنفيذ هذه الحملات وتوافر الأمن وعمال النظافة بجانب الفريق الطبي.

كما تفقد قسم الأشعة، والتأكد من كفاءة عمل أجهزة الأشعة المقطعية والتلفزيونية والعادية، متابعًا مؤشرات التردد عليها، متفقدًا العيادات الخارجية "الباطنة، والأطفال، والجراحة"، ومؤكدًا على أهمية تسجيل التشخيص الطبي بدقة بالدفاتر مع تطبيق كافة معايير الجودة بالسجلات الطبية بجميع العيادات.

كما تابع أداء العمل بمكتب قرارات العلاج على نفقة الدولة، والتأكد من سرعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بقرارات العلاج للمرضى، وتفقد غرفة ملفات المرضى، موجهًا بتنظيم الغرفة والاستعانة بمخزن خارجي بالتنسيق مع الإدارة الصحية لنقل الملفات غير المستخدمة بها.

فى حين تفقد وكيل الوزارة مطبخ المستشفى، وتم التأكد من جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى والعاملين، كما قام بوزن عدد من الوجبات للتأكد من الالتزام بالمعايير المحددة لها وفقًا للتعاقد، كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدليات، موجهًا مدير المستشفى بسرعة الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بالمبني المزمع تطويره لرفع كفاءة عدد من الأقسام الطبية بالمستشفى، لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة منيا القمح.