الوداع الأخير.. انهيار ابنة الفنان عثمان محمد علي قبل تشييع جثمانه (فيديو وصور)

حرص عدد من الفنانين على أداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل عثمان محمد علي؛ عقب الانتهاء من صلاة ظهر اليوم الاثنين بمسجد الشرطة؛ وتشييع الجثمان لمثواه الأخير.

ودخلت ابنة الفنان الراحل في نوبة من البكاء والصدمة في الوداع الأخير لوالدها الفنان الراحل عثمان محمد علي؛ وسط حالة من الحزن والصدمة التي عمت على الأصدقاء والأقارب.

ورحل الفنان عثمان محمد علي، عن عالمنا مساء أمس الأحد عن عمر ناهز ٨٨ عاما.

ولد الفنان عثمان محمد علي، في الثالث عشر من أبريل عام ١٩٣٥، بمدينة الإسكندرية، وعمل مستشارا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة والنطق أمام الكاميرا، كما عمل أيضا بأحد البنوك في مدينة الإسكندرية.

وكانت بدايته الفنية عبر الكثير من المسلسلات الإذاعية في إذاعة الإسكندرية، فقد شارك فى أول مسلسل إذاعي وهو "حب وإلهام" عام 1954، وأعقبها أعمال عدة منها: "للحب رأي آخر، ومهاجر إلى الصمت، والفنان والوهم".

وشارك في الكثير من المسلسلات الأخرى، منها: "رأفت الهجان، وحارة المحروسة، وأبنائي الأعزاء شكرا، وعائلة الحاج متولي، ويتربى فى عزو، والإمام الشافعي، والعطار والسبع بنات" وغيرها.

جنازة الفنان عثمان محمد علي

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