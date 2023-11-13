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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

للمرة الثالثة.. ويجز يدعم القضية الفلسطينية في مظاهرات بكاليفورنيا

مطرب الراب ويجز
مطرب الراب ويجز
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يدعم مطرب الراب ويجز القضية الفلسطينية بقوة، من خلال مشاركته في مظاهرات بعدد من دول الغرب، يظهر من خلالها بالعلم الفلسطيني مطالبًا من جمهوره دعم الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر ويجز عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام مقطع فيديو، في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، مرتديًا شال العلم الفلسطيني فوق رأسه، ويحمل لافتات داعمة للقضية الفلسطينية وكانت أبرز هذه الجمل "فلسطين حرة ومقاومة الاحتلال مبررة".

يذكر أن ويجز ظهر موقفه للقضية الفلسطينية منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي في يوم 7 أكتوبر، حيث شارك في مظاهرات كثيرة بعد إحيائه حفلات غنائية بكندا، وكان يطالب من جمهوره الهتافات بالحرية من أجل دولة فلسطين.

الجدير بالذكر أن ويجز أعلن تبرعه بجزء كبير من أرباح جولاته الغنائية لصالح أهل غزة.

https://www.instagram.com/reel/CzkN003SYeY/?igshid=MWlia3ZzMXpsbGl1Mg%3D%3D

https://www.instagram.com/reel/CzkHlNRSPHU/?igshid=MWtham04YWRpcXJqMA%3D%3D

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