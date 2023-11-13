بالفيديو.. الأمم المتحدة تنكس أعلامها حدادا على أرواح موظفيها في غزة

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لتنكيس الأمم المتحدة الأعلام في مقراتها في كل أرجاء آسيا، اليوم الاثنين، ودعوة الموظفون للوقوف دقيقة صمت على أرواح زملائهم الذين قتلوا في غزة.

وأنزل علم الأمم المتحدة الأزرق والأبيض عند الساعة 09,30 بالتوقيت المحلي في بانكوك وطوكيو وبكين غداة إعلان الأمم المتحدة سقوط "عدد كبير من القتلى والجرحى" في "قصف" مقر برنامج الأمم المتحدة الانمائي في غزة.

يذكر أن الأونروا أعلنت الجمعة الماضية عن مقتل أكثر من مئة من العاملين لديها قتلوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة لليوم الـ 37 على التوالي، والذي نتج عنه وقوع الآلاف من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وينفذ جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة، التي قال إنها تأتي ردًا على عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.