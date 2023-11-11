إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز يعيد بريق المناصب الدولية والقارية إلى مصر

لم يستطع اسم رياضي مصري تقلد مناصب دولية أو قارية مثلما سطع اسم الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وأصبح أيقونة ومصدر ثقل للرياضة المصرية ومساندة الدولة فى جميع الأزمات التي مرت بها الرياضة من إيقافات لبعض الاتحادات أو عقوبات من اللجنة الأوليمبية الدولية.

وعلى نفس الخطى، يسير الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز والذي نجح فى وقت قصير فى إعادة بريق المناصب الدولية والقارية إلى مصر.

وبعد وقت قصير من رئاسة اتحاد الجمباز نجح خلاله في ترتيب البيت من الداخل ووضع مصر على خارطة الجمباز العالمية والقارية والعربية.

نجح الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز في الفوز بمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة فى الانتخابات التي أقيمت نوفمبر ٢٠٢٢ على هامش أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي بمدينة أنطاليا بتركيا، بعد تغلبه على الجزائري "علي زعتر" والذي كان يشغل منصب رئيس الاتحاد الأفريقي لسنوات طويلة بعد أن نال أمين ثقة الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للجمباز.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل فرضت مصر سيطرتها على جميع لجان الاتحاد الأفريقي للجمباز بفضل مساندة الدولة القوية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي والعلاقات القوية التي يتمتع بها إيهاب أمين داخل الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للجمباز.

وبعد مرور عام من تولى أمين رئاسة الاتحاد الأفريقي للجمباز أحدث طفرة كبيرة للعبة داخل القارة السمراء واعتلاء المنتخبات الأفريقية منصات التتويج العالمية والتأهل إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤.

وبعد نجاح أمين فى رئاسة الاتحاد الأفريقي للجمباز أصبح عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة وحظى بثقة كبيرة داخل الإتحاد الدولي منحت الفرصة لمصر فى استضافة البطولات الدولية والعالمية لما تتمتع به من منشآت رياضية على أعلى مستوى فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستطاع أمين بحكم منصبه فى الاتحاد الدولي للعبة من وجود ممثلين للدولة المصرية فى اللجان المختلفة للاتحاد الدولي للجمباز فى إنجاز جديد للجمباز المصري، حيث فازت الدكتورة نهاد زايد بمنصب نائب رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الدولي للجمباز الفني آنسات بعدما حصلت على أعلى الأصوات.

ونجحت نهى عبدالوهاب فى الحصول على منصب رئيس اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعى بالاتحاد الدولي وعضو المكتب التنفيذي بالتزكية قبل انتخابات الاتحاد الدولي.

ونجحت إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة يسير بخطى ثابتة لتحقيق إنجازات كبيرة للرياضة المصرية بشكل عام والجمباز بشكل خاص خلال الفترة المقبلة.

وهناك دعم كبير من الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي لتقلد أرفع المناصب فى الاتحاد الدولي للجمباز علي نفس نهج الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أيقونة الرياضة المصرية.