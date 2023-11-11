رؤساء الكنائس في القدس يلغون المظاهر الاحتفالية لعيد الميلاد تضامناً مع غزة

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن رؤساء الكنائس المسيحية في القدس اعلنوا عن الغاء كافة المظاهر الاحتفالية بمناسبة الاعياد الميلادية المجيدة واختصارها فقط بالطقوس والصلوات داخل الكنائس.



وتابع، انها رسالة محبة واخوة الى اهلنا في غزة الذين يتعرضون لهذه الحرب ولهذا الدمار والخراب مع تأكيدنا بأننا في هذه المواسم المباركة يجب ان تنطلق حملات الاغاثة وجمع التبرعات دعما لاهلنا هناك ويجب ان ترفع الصلوات في كنائسنا من اجل ان تتوقف الحرب ومن اجل ان يكون الرب الاله عونا وبلسما لكل اولئك المنكوبين والمعذبين .



وأضاف ان رسالة الكنائس المسيحية في القدس لا يمكن اختزالها على انها رسالة تضامن فحسب بل هي تأكيد على اخوتنا وآلامنا واحزاننا ومعاناتنا المشتركة، ان ما يتعرض له اهلنا في غزة من عدوان وحرب يجب ان يتوقف سريعا ولا يمكننا ان نحتمل استمرارية هذه المأساة حيث ان الدماء المسفوكة ناهيك عن الخراب والدمار والتشريد هي واقع غزة الاليم اليوم.



واختتم، نكبة جديدة وتشريد جديد وصور مروعة ولا بد لكل انسان حر عنده مبادىء انسانية واخلاقية في عالمنا ان يطالب وبالطريقة التي تناسبه بضرورة ان تتوقف هذه الحرب.