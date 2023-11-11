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السبت 11 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انطلاق التسجيل الإلكتروني لمسابقة تعيين معاون نيابة إدارية من خريجي 2023

أرشيفيه
أرشيفيه
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بدأت هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، الموافق ١١ / ١١ / ٢٠٢٣، إجراءات التسجيل لمسابقة تعيين معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة ٢٠٢٣، من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، والتي من المقرر أن تستمر حتى الجمعة الموافق ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٣.

ويمكن تسجيل البيانات من خلال الرابط التالي: 
https://pro.apsys.app/

ويراعى الالتزام بضوابط التسجيل واستيفاء كافة المستندات المنوه عنها رفق هذا الإعلان، على أن يكون سحب وتقديم الملفات خلال الفترة من السبت ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٣ وحتى الأربعاء ١٠ / ١ / ٢٠٢٣، وسوف يتم الإعلان عن الموعد المحدد لكل جامعة لاحقاً.

التسجيل الإلكتروني اجراءات التسجيل النيابة الادارية الموعد المحدد هيئة النيابة الإدارية كليات الحقوق سحب وتقديم الملفات كليات الحقوق والشريعة والقانون كليات الحقوق والشريعة معاون نيابة ادارية مسابقة تعيين كلية الشرطة