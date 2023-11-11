انطلاق التسجيل الإلكتروني لمسابقة تعيين معاون نيابة إدارية من خريجي 2023

بدأت هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، الموافق ١١ / ١١ / ٢٠٢٣، إجراءات التسجيل لمسابقة تعيين معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة ٢٠٢٣، من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، والتي من المقرر أن تستمر حتى الجمعة الموافق ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٣.

ويمكن تسجيل البيانات من خلال الرابط التالي:

https://pro.apsys.app/

ويراعى الالتزام بضوابط التسجيل واستيفاء كافة المستندات المنوه عنها رفق هذا الإعلان، على أن يكون سحب وتقديم الملفات خلال الفترة من السبت ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٣ وحتى الأربعاء ١٠ / ١ / ٢٠٢٣، وسوف يتم الإعلان عن الموعد المحدد لكل جامعة لاحقاً.