بعد وصلة تعذيب.. مقتل طفلة على يد خالها في الهرم

شهدت منطقة الهرم واقعة مأساوية بعد مقتل طفلة تبلغ من العمر ٥ سنوات على يد خالها بعدما تعدى عليها بالضرب والتعذيب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بوصول طفله تبلغ من العمر ٥ سنوات جثة هامدة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفلة تُدعى وعد.ك .ا، ٥ سنوات وبه آثار ضرب وتعذيب في أماكن متفرقة من جسدها.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة خال المجني عليه تعدى عليه بالضرب والتعذيب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، تمكنت القوات من ضبط الضوء المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.