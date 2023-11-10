عضو بـ«العدل»: لن تقام دولة مدنية والتعليم بهذا السوء

قال الدكتور فريد شوقي، عضو الهيئة العليا لحزب العدل، لن تقام دولة مدنية

ومنظومة التعليم بهذا السوء الذي وصلنا اليه، ولابد من تعليم بمناهج موحده لجميع ابناء الوطن يستطيع البسطاء فيه أن يدرسوا كما يدرس الأغنياء دون تمييز، ولابد من ارتقاء حقيقي بمراحل العملية التعليمية المختلفة بما يتناسب مع طبيعة المصريين ويحقق احتياجاتهم وطموحاتهم، فنصل للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي فريد زهران لعرض برنامجه الانتخابي، وأضاف شوقي: دون مظلة تأمين صحي لجميع المواطنين لن يكون الشعب راض ، وهو ما يقره الدستور الذى غاب تفعيله لقرابة العشر سنوات، لأسباب لا نقبلها.

وشدد شوقي على ضرورة إعادة الدعم للمواطن معدوم الدخل، والإفراج عن كل مسجونى الرأى ممن لم يتورطوا فى العنف ولم تتلوث أيديهم بالدماء.

وأكد: لن نحيد عن ذلك حال فوزنا بالانتخابات، فهذا بعض من أهداف حملتنا التي تشتمل على كل ما يعيد للمواطن حقوقه الغائبة.