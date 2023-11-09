بالصور.. نادي قضاة بورسعيد ينظم ندوة تثقيفية

نظم نادي قضاة بورسعيد، برئاسة المستشار محمد مرشد، ندوة تثقيفية، مساء اليوم الخميس، تحت عنوان: "دور هيئة الرقابة النووية والاشعاعية في تنظيم ورقابة الأنشطة النووية والاشعاعية في مصر"، بحضور الدكتور سامي شعبان، رئيس الهيئة، والدكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، ولفيف من أعضاء مجلس إدارة النادي والقضاة والإعلاميين والشخصيات العامة.

رحب المستشار محمد مرشد، رئيس نادي القضاة ببورسعيد، بالحضور وضيوف الندوة، لافتا الى أن الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية التي يجرى تنظيمها تباعا وتهدف إلى التوعية والتثقيف خاصة دور المؤسسات الوطنية المختلفة.

أشار الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، إلى أن مصر كانت حريصة على دخول المجال النووي والاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية كطاقة نظيفة، مُتطرقا للحديث عن تاريخ البرنامج النووي المصري ودور هيئة الرقابة على الأنشطة النووية والاشعاعية في مصر وما تضمه من قطاعات وإمكانات، فضلا عن الأنشطة والمنشآت المتوفرة بمصر في هذا المجال، واستراتيجية الهيئة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد المستشار محمد الصواف، رئيس لجنة الإعلام، أن نادي قضاة بورسعيد ينظم العديد من الفعاليات المختلفة في شتى المجالات تهدف في المقام الأول إلى التوعية والتثقيف وفي مقدمتها التوعية بدور المؤسسات الوطنية المختلفة، لذلك جاءت الندوة للتوعية بدور هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وأهمية الطاقة الذرية كطاقة نظيفة باستخداماتها السلمية.

جانب من الحضور بالندوة

الحضور أثناء السلام الوطني

ندوة هيئة الرقابة النووية

رئيس هيئة الرقابة النووية ورئيس نادي قضاة بورسعيد

رئيس هيئة الرقابة النووية خلال كلمته