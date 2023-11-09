التحقيق مع سيدة هاربة من تنفيذ 140 حكما قضائيا بالصف

باشرت نيابة جنوب الجيزة التحقيق مع سيدة “مالكة مجموعة سيارات نقل” بدائرة مركز الصف جنوب محافظة الجيزة، وجرى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة مطلوبة جنائيًا لتنفيذ أحكام قضائية بالحبس 140 سنة حال، وألقى القبض عليها أثناء تواجدها بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة مفادها تواجد مالكة مجموعة سيارات مطلوب التنفيذ عليها فى 140حكم قضائى فى قضايا "محاجر" والمقضى عليها فيها بالحبس "140سنة" وكفالات مالية بدائرة المركز.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة وبمواجهتها بالأحكام الصادرة ضدها أقرت بصحتها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.