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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأمم المتحدة: لا يوجد مكان آمن في غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دو جاريك، من استمرار الأوضاع السيئة لمئات الآلاف من سكان قطاع غزة، في ظل نقص للوقود والطعام، وغيرها من المواد الأساسية اللازمة للحياة.

وأشار دوجاريك إلى أن منظمة الصحة العالمية نبهت من أن الأطباء في غزة يقومون بإجراء عمليات جراحية من غير مواد تخدير، موضحًا أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش «يدعو إلى وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ولكن هناك حاجة لمناقشة هذا الأمر، وكيف يمكن أن يتم تطبيقه».

وشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي قطاع غزة، كاشفا عن أنه لا يوجد مكان آمن في غزة حاليا.

وعند سؤاله عن تصريحات المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، واتهامه لطرفي الصراع بارتكاب جرائم حرب، رفض الإجابة، قائلا إن المفوض السامي “يحظى بمساندة كاملة من قبل الأمين العام بخصوص العمل الذي يقوم به، أما تصريحاته فيجب هو أن يقوم بتفسيرها وتوضيحها”.

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