ads
الأربعاء 08 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

استشهاد 19 شخصا في غارة جوية إسرائيلية بمحيط مستشفى في مخيم جباليا

استشهاد 19 شخصا في
استشهاد 19 شخصا في غارة جوية إسرائيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها، باستشهاد 19 شخصا في غارة جوية إسرائيلية بمحيط مستشفى في مخيم جباليا للاجئين في غزة.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن نحو 35 ألف وحدة سكنية، تعرضت للتدمير الكامل، و165 ألف وحدة تعرضت لتدمير جزئي، وهناك 15 مرفقا صحيا و51 عيادة صحة أولية تعرضت للتدمير، وهناك 221 مدرسة مدمرة، منها 38 مدرسة مدمرة كليا.

كما تعرضت 42 منشأة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" للتدمير، بما في ذلك الأماكن التي لجأ إليها النازحون منذ بدء القصف الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي.

غارة جوية إسرائيلية مخيم جباليا غزة وزارة الصحة الفلسطينية