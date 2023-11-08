وزير الدفاع الإيطالي يعلن إرسال مستشفى عائم إلى ساحل غزة

أعلن وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، اليوم الأربعاء، إرسال بلاده مسشتفى عائم على متنه 170 فرد طاقم إلى ساحل غزة.

وأوضح الوزير الإيطالي أن السفينة ستغادر اليوم، وأن بين أفراد طاقمها 30 شخصًا مدربين على التعامل مع الطوارئ الطبية، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز".

كما أعلن وزير الدفاع الإيطالي أن بلاده تعمل أيضا على إرسال مستشفى ميداني إلى غزة.

يشار إلى أن المستشفيات في غزة تعاني من نقص حاد في الوقود والمستلزمات الطبية في ظل استمرار تدفق المصابين جراء القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع ما يهدد قدرتها على الاستمرار في العمل، بالإضافة إلى تعرض محيط عدد من المستشفيات وسيارات إسعاف لضربات جوية إسرائيلية.