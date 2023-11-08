مستشار الرئيس الفلسطيني: لن نقبل العيش تحت سيطرة الاحتلال إلى الأبد

دعا محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إلى وقف فوري وكامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وأعرب "الهباش"، خلال مداخلة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، عن رفضه التام لأي فكرة تقوم على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مؤكدًا أن الفلسطينيين سيواصلون مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ولن يقبلون العيش تحت سيطرته إلى الأبد.

وأشار إلى أن إطار التحرك السياسي الفلسطيني سيشمل الرفض التام للتهجير القسري، وضرورة تطبيق الحل الشامل للقضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات واضحة تدعم الموقف الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد "الهباش"، على أن الشعب الفلسطيني له حقوقًا مشروعة، ويتطلع إلى وقف العدوان الإسرائيلي.