الإسماعيلي يسابق الزمن لتجهيز المصابين خلال فترة التوقف الدولي

يخطط هشام مصطفى طبيب الاسماعيلى لاستغلال فترة التوقف الدولي والدوري المحلي لتجهيز المصابين أحمد عادل عبد المنعم ومحمد عمار ومحمد مخلوف وعبد الله محمد ومحمد البحيري، تمهيداً للاستعانة بجهودهم فى المباريات المقبلة.

وغاب خماسى الدراويش عن المباريات الأخيرة للفريق الأصفر بسبب الإصابة.

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز في لقاء وتعادل فى مثله وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز فى الخامسة مساء الثلاثاء 28 نوفمبر الجارى باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

وقاد إيهاب جلال فريق الإسماعيلي في 6 مباريات هذا الموسم ببطولة الدوري المصري الممتاز، حقق فوزا واحدا فقط، وتعادلا وحيدا أيضًا، بينما تلقى 4 هزائم، منها هزيمتان في الوقت القاتل من المباراة.