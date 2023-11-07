فريق اليد بالأهلي يحقق الفوز على النور السعودي في افتتاح كأس العالم للأندية

حقق الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، الفوز على مضيفه النور السعودي، بأولى مواجهتهما في بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" بنتيجة 38-20.

وتستضيف المملكة العربية السعودية منافسات كأس العالم للأندية بمشاركة 12 ناديًا من 10 دول.

وانتهى الشوط الأول قد انتهى بتقدم الأهلي 16/12 ليواصل الأهلي تفوقه في الشوط الثاني وتوسيع الفارق محققًا الفوز الأول له في السوبر جلوب.

ويقع فريق رجال يد الأهلي ضمن المجموعة الأولى التي تضم معه النور السعودي وبرشلونة الإسباني.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي ثاني مبارياته في السوبر جلوب أمام برشلونة يوم الخميس المقبل.

وتضم قائمة يد الأهلي في كأس العالم للأندية لكرة اليد كلا من :

عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن حميد - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني فوكس - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد كاستيلو - عمر سامي - أحمد هشام سيسا - عبد العزيز إيهاب زيزو - محمود عبد العزيز جدو - إسلام راضي - عبدالرحمن فيصل- عمر خالد حسانين.