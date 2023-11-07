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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

المدينة الجامعية بجامعة حلوان تنظم حفلاً فنياً للطلبة الموهوبين

حفل فنى بجامعة حلوان
حفل فنى بجامعة حلوان
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عقدت المدينة الجامعية بجامعة حلوان حفلاً فنياً بمبنى ٩ بمدن الطلبة بهدف دعم مواهبهم، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
 شمل الحفل عروضاً موسيقية وغنائية قدمها الطلاب الموهوبون من مختلف الكليات، إلى جانب الشعر والرسم، وتعتبر هذه المشاركات فرصة جيدة لتنمية مواهبهم الفنية المتنوعة والتعبير عن إبداعاتهم.

و أكد الدكتور حسام رفاعي حرص الجامعة على رعاية المواهب الطلابية بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات في صقل المواهب وتشجيعها.

أقيم الحفل تحت إشراف  هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب،  خالد زكي مدير عام إدارة المدن الجامعية، الأستاذ مصطفي محمود مدير إدارة الطلبة.

التعليم والطلاب المدينة الجامعية جامعة حلوان