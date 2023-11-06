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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إشادة دولية بتنظيم مصر لكأس العالم البارالمبية لرفع الأثقال

رئيس اللجنة الفنية
رئيس اللجنة الفنية الدولية
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أشاد  جورج مورينيو رئيس اللجنة الدولية لرفع الأثقال البارالمبي، بتنظيم مصر لمنافسات بطولة كأس العالم التي أقيمت خلال الثلاثة أيام الماضية.

قال جورج مورينيو: “إنه سعيد كثيرًا بتواجده في مصر لحضور كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي، حيث إنه كان هناك استقبال جيد به عند وصوله إلى مصر“.

وأضاف: “هناك تطور كبير في تنظيم واستضافة مصر للبطولات، حيث إن مصر قامت بتنظيم بطولة كأس العالم على أعلى مستوى وكان تنظيمها أفضل من تنظيم البطولة الأفريقية العام الماضي، وفي البطولات القادمة سيكون التنظيم أيضا جيدا“.

وتابع: “أنه من المقرر أن تنتهي البطولات المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 في شهر يونيو ويوليو المقبل، حيث سيكون هناك ثلاث بطولات مؤهلين إلى باريس ومن ضمنهم البطولة التي ستقام في شهر مارس المقبل بشرم الشيخ“.

واختتم: “أتوقع أن يتأهل 16 لاعب ولاعبة من مصر إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، كما أنه من المتوقع أن تحصد مصر من 4 ل 6 ميداليات أولمبية“.

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