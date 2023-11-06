الإسكندرية على موعد مع نوة المكنسة خلال أيام.. تعرف على موعدها وسر التسمية

تتعرض مدينة الإسكندرية والسواحل الشمالية كل عام للعديد من النوات، وخصوصاً في فصلي الخريف والشتاء، ويطلق على كل نوة اسم معين مرتبط بتفاصيلها وأجوائها، حيث يعرفها الصيادون والعاملون في المجال البحري بشواطئ الإسكندرية.

وأعلنت هيئة ميناء الإسكندرية في بيان لها سابق تعرض مدينة الإسكندرية هذا العام إلى 18 نوة، قد تتأخر في أيام أو تتقدم في أيام، ويمكن أن تأتي بظواهر مختلفة كل عام، حيث تؤثر المتغيرات المناخية في شدة النوات كل عام، وبعد أيام قليلة تستقبل الإسكندرية نوة المكنسة، وهي من النوات التي يصاحبها أمطار متوسطة إلى خفيفة على فترات متقطعة، وانخفاض في درجات الحرارة.

ويسود طقس خريفي معتدل نهاراً ومائل للبرودة ليلاً، ودرجات الحرارة معتدلة منذ أيام، حيث سجلت درجات الحرارة اليوم 29 للعظمى و19 للصغرى، إلا أن هناك توقعات بانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القادمة لتصل إلى 26 درجة، مع وجود تغيرات في سرعة الرياح والتي قد تصل إلى 10 كم/ساعة، وارتفاع أمواج البحر ما بين 1 إلى 1.5 متر.

وتأتي نوة "المكنسة" في منتصف شهر نوفمبر كل عام، وتبدأ عادة في يوم 16 نوفمبر، وتستمر لمدة 4 أيام، وتأتي على شكل رياح شمالية غربية شديدة الأمطار إلى متوسطة، وسُميت المكنسة لأنها تكنس البحر على حسب قول الصيادين، وتأتي بعدها نوة تسمى نوة "باقي المكنسة"، وتستمر لمدة 4 أيام يصاحبها رياح جنوبية غربية هذه المرة، تأتي بعدها مجموعة من النوات بأمطار غزيرة إلى سديدة ورياح عاتية تتسبب في وقف حركة الملاحة والصيد.