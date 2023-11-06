اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 536 شاحنة و 360 سيارة ، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 293 شاحنة و 350 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع ، 243 شاحنة و 10 سيارة .
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية فيما شهد الميناء بالامس مغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس ، كما شهد ميناء نويبع تداول 2350 طن بضائع و 250 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهى آيلة ، اور وكوين نفرتيتي. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة LILY OF SEA وعلي متنها 300 سيارة بوزن 600 طن قادمة من جدة .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 945 راكب بموانيها .
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تداول 9 آلاف طن و536 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
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اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 536 شاحنة و 360 سيارة ، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 293 شاحنة و 350 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع ، 243 شاحنة و 10 سيارة .
اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 536 شاحنة و 360 سيارة ، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 293 شاحنة و 350 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع ، 243 شاحنة و 10 سيارة .