تداول 9 آلاف طن و536 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 536 شاحنة و 360 سيارة ، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 293 شاحنة و 350 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع ، 243 شاحنة و 10 سيارة .

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية فيما شهد الميناء بالامس مغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس ، كما شهد ميناء نويبع تداول 2350 طن بضائع و 250 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهى آيلة ، اور وكوين نفرتيتي. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة LILY OF SEA وعلي متنها 300 سيارة بوزن 600 طن قادمة من جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 945 راكب بموانيها .

