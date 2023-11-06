وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد إحدى المدارس ويجري حوارًا مع أطفال الروضة

شهد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، طابور الصباح بمدرسة الزهور الابتدائية التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمتابعة سير العملية التعليمية بالمحافظة

وشهد وكيل الوزارة الطابور الصباحي وكلمة الإذاعة عن " الرياضيات" ثم شهد تحية العلم والنشيد الوطني.

واستهل وكيل الوزارة جولة المتابعة بزيارة قاعات KG وأجرى حوارًا وديًا مع الأطفال عن الغذاء الصحي، ثم تفقد الصف الخامس وناقش الطلاب حول نواتج التعلم لدرس اللغة العربية، واطمأن على استجابتهم للموضوع، كما تفقد وكيل الوزارة فصل صف الخامس أول وحصة " جلسة إرشادية للتربية النفسية عن "المهن والمستقبل "وأجرى حوارا مع الطلاب اطمأن منهم استيعابهم لأهداف الدرس وناقشهم عن المهن التي يحبون شغلها في المستقبل.

وفي نهاية الزيارة أكد وكيل الوزارة الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي وإعلانها للطلاب والالتزام بالإشراف اليومي ومواصلة تفعيل " حصص المشاهدة" والتوعية بالمواد التعليمية والتدريبية التي تتيحها الوزارة على موقعها الرسمي.

وشدد وكيل الوزارة على مواصلة تفعيل الغياب، وجذب الطلاب للمدرسة عن طريق تنفيذ المسابقات والأنشطة المختلفة، والحرص على مواصلة تنفيذ فترات المشاهدة للقنوات التعليمية "مدرستنا"، والإعلان عن جداول فترات البث.

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