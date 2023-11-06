"الطريق إلى COP28" ندوة بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي

احتضن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي أنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز، مساء أمس، ندوة حوارية عن التأثيرات المناخية بعنوان"الطريق إلى COP28" والتي أقامتها لجنة الشباب التابعة لبيت العائلة المصرية، بقيادة القس إرميا مكرم مقرر مساعد اللجنة وأعضاء اللجنة.

شارك في الندوة الدكتور محسن توفيق العميد المؤسس لكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، السفير الأسبق لمصر لدى اليونسكو، المدير الأسبق لليونسكو في منطقة اسياباسيفيك، والدكتور محمد حسان مدير إدارة دراسات مخاطر تغير المناخ بمركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، م. أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، أدارت الندوة والحوار م. آن ناجي.

وفي بداية الندوة رحب القس إرميا مكرم بالضيوف وقدم الشكر باسم الأنبا إرميا واعتذاره عن الحضور لسفره خارج البلاد.

وقام القس إرميا مكرم بتعريف لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية، وأهمية الحوارات الثقافية التي تهم بلدنا مصر والعالم وذلك من خلال ندوة «الطريق إلى COP28»