الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الخميس ولمدة أسبوع

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد لموجة حارة يوم الخميس نتيجة التأثر بكتل هوائية صحراوية، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار ويستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية على فضائية مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن الطقس خلال فترة النهار ربيعي، ولكنه باردا خلال الليل وحتى الصباح الباكر، بسبب سرعات الرياح التي تتراوح بين 30 لـ 40 كيلو على الساعة.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية التي تؤثر على الطرق مما يتطلب القيادة بسرعات منخفضة، مطالبة المواطنين ارتداء الملابس الخريفية خلال فترة الليل ومتابعة النشرات الجوية بشكل يومي.