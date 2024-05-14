ads
الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الخميس ولمدة أسبوع

الأرصاد
الأرصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد لموجة حارة يوم الخميس نتيجة التأثر بكتل هوائية صحراوية، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار ويستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية على فضائية مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن الطقس خلال فترة النهار ربيعي، ولكنه باردا خلال الليل وحتى الصباح الباكر، بسبب سرعات الرياح التي تتراوح بين 30 لـ 40 كيلو على الساعة.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية التي تؤثر على الطرق مما يتطلب القيادة بسرعات منخفضة، مطالبة المواطنين ارتداء الملابس الخريفية خلال فترة الليل ومتابعة النشرات الجوية بشكل يومي.  

الارصاد الدكتورة منار غانم الشبورة المائية النشرات الجوية ارتفاع درجات الحرارة